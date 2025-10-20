Yunanistan'ın en uzak adası Meis'in Belediye Başkanı Nikos Asvestis, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonucu kolunu kırdı. Olayın ardından tedavi için Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Asvestis, ülkesinde sosyal medyada linç edildi. Deniz yoluyla Rodos'a 118, Kaş'a 2.1 km mesafedeki adanın başkanı Başkan Asvestis eleştirilere yanıt verdi. Asvestis, Meis halkının günlük yaşamda sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlara erişimde büyük zorluklar yaşadığını belirterek, bu ihtiyaçların çok yakında olan Türkiye'den karşıladıklarını anlattı.

SAATLERCE BEKLİYORUZ

Başkan Asvestis, adada sağlık altyapısının yetersizliğine dikkat çekerek, "Bir vatandaşımız sağlıkla ilgili acil bir durumla karşılaştığında genellikle gemi veya helikopterin gelmesini saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Bu gecikme çoğu zaman en az 4 saat sürüyor. Oysa sağlıkta her dakika önemlidir. Bir çocuğun basit bir aşısı için bile ebeveynlerin Rodos'a kadar gitmesi gerekiyor" dedi. Kış aylarında adanın sebze, bebek maması ve temel gıda maddelerinden mahrum kaldığını söyleyen Asvestis, "Çocuklarımızın ilk ve orta öğretimdeki fırsatları, Yunanistan'ın geri kalanına kıyasla sınırlıdır ve bu da eğitim ve gelişimde fırsat eşitliğini doğrudan etkilemektedir. Kış aylarında, grevler veya olumsuz hava koşulları nedeniyle ada, sebze, bebek sütü ve diğer temel ihtiyaç maddeleri gibi temel gıda maddelerinden mahrum kalabilir" dedi.

ARTIK ÇÖZÜME ODAKLANMALIYIZ

Yunan kamuoyunda yöneltilen eleştirileri haksız bulan Asvestis, "Verimsiz tartışmalar ve argümanlar yerine, hepimiz birlikte -devlet, paydaşlar ve toplum- mevcut sorunları çözmeye ve Yunan kültürünün, dayanıklılığın ve umudun sembolü olan bu kritik adanın sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmalıyız. Acil durumlarda yalnızca insani ihtiyaçlar gözetilerek Türkiye'ye geçiyoruz. Devlet ve toplum olarak bu sorunları çözmeye odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK EKİBİ EKSİK

Yunanistan basını da Sağlık Bakanlığı'nın Meis Adası'na yeterli sağlık personeli ve ekipman yollayamadığını yazdı. Yunan topontiki.gr'ye konuşan Başkan Asvestis, "Buradaki hastanede cihazı çalıştıracak ve görüş bildirecek bir radyolog yoktu. 15 dakika sonra Türkiye'yle gittim, röntgen çektirdim, kırık olduğunu gördük, bandajladılar ve geri döndüm" dedi.