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Yunan güvenlik güçleri göçmenlere ateş açtı: 1 göçmen hayatını kaybetti

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.

DHA04 Mart 2020 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 13:43

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

KOMİSYON ÜYELERİ ŞAHİT OLDU

Açıklamanın devamında ise, "Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur. Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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