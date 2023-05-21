İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Yunan halkı sandık başında

Yunanistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Yunan halkı sandık başında
ABONE OL

Seçmenler sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Sandık başına giden seçmenler, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yapacak.

Yunanistan'daki seçim sistemine göre, seçmenler sadece parti ve ittifakları seçmiyor, aynı zamanda partilerin milletvekili adayları arasında da tercih yapıyor.

Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının 20.30 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları açıklamaya başlaması bekleniyor.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmen bulunuyor.

2016'daki kararla oy kullanma yaşının 18'den 17'ye düşürülmesinin ardından bu yılki genel seçimlerde ilk kez 17 yaşındaki seçmenler de oy kullanabiliyor.

İlk kez oy kullanabilecek 17 yaşındaki seçmen sayısı 112 bin 97 olarak kayıtlara geçerken, yaşları 17 ila 21 olan seçmen sayısı ise 438 binin üzerinde.

Bugün sandıktan çıkacak sonuçlarla hükümet kurulamaması halinde, seçmenlerin ikinci kez sandığa gitmesi gerekecek.

Ancak sandığa ikinci kez gidildiğinde, en çok oy alan parti, mecliste fazladan 20 sandalyeye sahip olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.