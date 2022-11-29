Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve sevgilisi için yeni karar!

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile geçen yıl 5 Aralık tarihinde özel araçlarıyla alışveriş için Edirne'ye geldi. Sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyelerince gözaltına alınıp jandarmada işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Ardından çiftin cep telefonları ve üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanmadı, yargılama giderleri ve güvence bedeli olarak toplam 50 bin lira cezayla yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldıktan sonra Yunan polis ve sevgilisi ülkelerine döndü.

Yunan polis memuru Manolis, nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde, Edirne'ye kız arkadaşıyla birlikte alışverişe geldiklerini ve Yunanistan dönmek için telefonda navigasyona yazarak yola çıktıklarını, yanlış yola girdikleri için önlerine askerler çıktığını ve gözaltına alındıklarını söyledi. Manolis'in askeri yasak bölgeye girmediklerini öne sürüp başka amaçlarının olmadığını belirterek mahkemeden beraatlarını istemişti. Kız arkadaşı Aohna'da Edirne'ye alışveriş geldiklerini söyledi.

HAKLARINDA 5'ER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ülkelerine dönen Yunan polis memuru ve sevgilisi hakkında 'askeri yasak bölgeye girmek suçundan' 2 yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'ncü duruşmaya Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna katılmadı. Duruşmaya sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke ve Yunanistan Edirne Başkonsolosluğu'ndan 2 görevli gözlemci olarak katıldı.

'TESPİT YAPILMASI İÇİN KEŞİF İSTİYORUZ'

Sanık avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke, geçen duruşmada olduğu gibi mahkemeden olay yeri keşfi isteyerek, "Eksik hususların giderilmesini talep ediyoruz. Olayın gerçekleştiği askeri yasak bölgenin sınırlarının ve uyarıcı levhaların belirgin göze gelen şekilde olup olmadığının tespiti amacıyla keşif yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme sanıkların ifadelerinin dosyaya girmesinden sonra keşif talebini değerlendireceğini söyleyerek duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.