Star.com.tr 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:51

Panteion Üniversitesi Osmanlı tarihi profesörü Dimitris Stathakopoulos, Doğu Akdeniz'de yaşananları analiz etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kilit rol oynadığını belirten Yunan profesör, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülkelerin istikrarlı dostlukları değil istikrarlı çıkarları olduğunu söyleyen Yunan profesör Stathakopoulos, "Doğu Akdeniz'de ortak müttefiklerimiz var ama Türkiye'nin daha fazlası var. Azerbaycan ve diğer Türk devletlerine sahipler." ifadelerini kullandı.

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