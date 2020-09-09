İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4894
  • EURO
    8,8246
  • ALTIN
    465.201
  • BIST100
    1094.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan provokasyonu sürüyor! Meis'te Yunanistan'ın telsiz ve radar istasyonu görüntülendi
Güncel

Yunan provokasyonu sürüyor! Meis'te Yunanistan'ın telsiz ve radar istasyonu görüntülendi

Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği devam ediyor. Bu kez Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz ve radar istasyonu görüntülendi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:02
ABONE OL

Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Meis Adası’ndaki askeri hareketlilik gün geçtikçe artıyor. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz ve radar istasyonu TRT haber ekipleri tarafından görüntülendi.

Radar istasyonunda 2 Yunan askerinin faaliyetleri dikkat çekti. Adada bir de gözetleme kulübesi göze çarptı.

Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik teknesi de Meis Adası çevresinde devriye görevi görüyor.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.