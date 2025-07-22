İSTANBUL 37°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2025 Salı / 27 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4214
  • EURO
    47,3332
  • ALTIN
    4404.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri Ege'ye bıraktı
Güncel

Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri Ege'ye bıraktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'ların görüntülediği olayda, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Sisam Adası açıklarında lastik bota bindirerek Tür kara sularına ittiği tespit edildi.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 11:28 - Güncelleme:
Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri Ege'ye bıraktı
ABONE OL
Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı.

Türk İHA'sı, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun göçmenleri Sisam Adası açıklarında denize bıraktığını anbean kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı tespit edildi.

Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu'nun batısındaki karasularımıza bırakıldı. Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.