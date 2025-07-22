Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri Ege'ye bıraktı

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı.

Türk İHA'sı, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun göçmenleri Sisam Adası açıklarında denize bıraktığını anbean kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı... pic.twitter.com/hZmYQr7YcB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2025

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı tespit edildi.

Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu'nun batısındaki karasularımıza bırakıldı. Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.