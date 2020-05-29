İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8356
  • EURO
    7,6138
  • ALTIN
    379.911
  • BIST100
    105095
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
Güncel

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 23 sığınmacı kurtarıldı.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 15:07
ABONE OL

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Ayvacık ilçesi sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 23 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-905" bot komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Hindistan'ın göz yumduğu utanç! Açlıktan ölen annesini uyandırmaya çalışan çocuk izleyenleri yasa boğdu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.