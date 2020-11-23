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Yunan savaş gemisi Türk bayrağı çekmedi!

Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon' savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.

IHA23 Kasım 2020 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:33
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Marmara Denizinden saat 7.30’da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon’ savaş gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerine gelen ve Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Yunan savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.

BAHRİYE ADETLERİNE UYMADILAR

Pek çok savaş gemisi, zorunluluğu olmadığı halde Boğaz geçişleri sırasında saygı duyduklarının ifadesi olarak Türk bayrağını kendi bayraklarının yanına takıyor.

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