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Güncel

Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi12:34 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:05

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı.

Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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