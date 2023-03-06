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Yunan tarafının ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki 82 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Yunan tarafının ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı operasyonda lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu 'TCSG-907' ve 'TCSG-61' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 3'ü Yemen, 1'i Etiyopya ve 78'i Afganistan uyruklu toplam 82 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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