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Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.

AA04 Nisan 2021 Pazar 09:57 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 09:57
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Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kayıtlarda Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

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