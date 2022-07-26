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Yunan unsurlarınca geri itilen 64 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA26 Temmuz 2022 Salı 21:41 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Dikili açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen ile hareketli lastik bottaki 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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