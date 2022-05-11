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Yunan unsurlarınca geri itilen 75 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 04:02 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayrıca, yine Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine sevk edilecek.

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