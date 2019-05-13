Yunan’a maliyeti 7 milyon $

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinde üst üste başarılı adımlar atıldı. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri envanterine çok önemli savunma araçları eklendi. Türkiye’nin sahip olduğu insansız hava araçları dizel motorlu. Bu araçlar havada 24 saat kalabiliyor ve saatlik masrafı ise 3 bin dolar. Yunanistan ise bu hava araçlarına sahip olmadığı için Ege üzerinde önleme faaliyetlerini F-16 kaldırarak yapıyor. Yalnız, bir F-16’nın saatlik masrafı 25 bin dolar ve Yunan bir İHA/SİHA’ya karşı 6 F-16 kaldırıyor. Böylece Yunanistan’ın Ege’de Türkiye’ye karşı önleme yapmak için bir saatlik masrafı 150 bin dolar. 24 saat havada kalan bir İHA/SİHA’larımız komşunun yapacağı masraf ise 3 milyon 600 bin dolar. İki İHA/SİHA’mıza karşı yaptıkları masraf ise 7 milyon 200 bin dolar oluyor.