Yunan'da 'Oruç Reis' paniği: Türkler ne kadar ileri gidecek?

11 Ağustos 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:34

Oruç Reis'in NAVTEX ilan edilen bölgeye beraberindeki donanma gemileriyle birlikte girmesi, Yunan basını tarafından endişeyle takip ediliyor. Oruç Reis'in araştırma bölgesine demir attığını ve kablolarını deniz yatağına serdiğini yazan Yunan basını, son gelişmelerden duydukları rahatsızlığı “Ege'de korku dolu gece”, “Türkler ne kadar ileri gidecek?”, “Yunanistan'la Mısır arasındaki anlaşma, Türklerin planlarını bozamadı” ve “Bu gemileri kimse durdurmayacak mı?” gibi manşetlerle dile getirdi.

Antalya’dan demir alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında faaliyete başlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, NAVTEX ilan edilen bölgeye demir attı.

Oruç Reis ve beraberindeki Türk donanmasına ilişkin tedirginlik Yunanistan’da gazetelerinin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Aksam.com.tr’nin haberine göre, Yunanistan ile Mısır arasındaki korsan deniz yetki anlaşmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz planlarını engellemeye yetmediğinin altını çizen Yunan basını, “Türkler ne kadar ileri gidecek?” sorusuna cevap aradı.

“EGE’DE KORKU DOLU GECE”

Pentapostagma gazetesi, “Ege’de korku dolu gece” başlığıyla duyurduğu haberinde Oruç Reis gemisinin Kızılhisar (Meis, Kastelorizo) Adası etrafındaki faaliyetini sürdürmekte olduğunu kaydetti.

Yunanistan’ın kırmızı çizgisinin “Oruç Reis’in kablolarını denize salarak araştırmaya başlaması” olduğunu yazan Pentapostagma, böylesi bir durumda Yunanistan’a ait bir geminin harekete geçerek söz konusu kabloları keseceğini belirtti.

Öte yandan, Oruç Reis’in araştırma kablolarının kesilmesi durumunda gemiye eşlik etmekte olan fırkateynlerin nasıl bir karşılık vereceğinin bilinmediği vurgulandı.

Telsiz üzerinden Türk gemilerine geri çekilmeleri konusunda uyarılarda bulunan Yunan donanmasının, yalnızca “Türk sularındayız.” yanıtını aldıkları, kendilerine herhangi bir muhatap bulamadıkları kaydedildi.

“TÜRKLER NE KADAR İLERİ GİDECEK?”

TaNea gazetesi, “Kızılhisar çıkmazı ve Atina’nın kırmızı çizgisi” başlıklı haberinde Oruç Reis araştırma gemisinin kablolarını denize indirerek faaliyete başlama sinyali verdiği hatırlatılarak “Türkler ne kadar ileri gidecek?” diye soruldu.

Yunanistan’ın kırmızı çizgisinin “ulusal egemenlik haklarına aykırı davranışta bulunulması” olduğu görüşünü paylaşan Yunan uluslararası ilişkiler uzmanı Kostas Ifantis, şunları kaydetti:

“Erdoğan adımlarını dikkatli atıyor, Yunan tarafının da sakin ve kararlı ilerleyerek tuzağa düşmemesi gerekiyor. Kırmızı çizgi, Yunanistan’ın ulusal egemenlik hakkına aykırı olarak Türklerin bu sularda sondaj faaliyeti gerçekleştirmesidir. Yapılması gereken, Türklerin bölgeden çekilerek tansiyonu düşürmesidir.”

“AMAÇ, TÜRK DONANMASIYLA ÇATIŞMAYA GİRMEDEN SORUNU ÇÖZMEK”

Kathimerini gazetesi, Yunanistan’ın bu süreçteki tek amacının Oruç Reis’in faaliyetine engel olup Türk donanmasıyla herhangi bir çatışmaya girmemek olduğunu yazdı.

Yunan donanmasının Oruç Reis’e 15 dakikada bir mesaj gönderdiğini, fakat hepsinin yanıtsız kaldığını belirten Kathimerini, güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgi doğrultusunda Oruç Reis’in kablolarını deniz yatağına indirdiğini, fakat henüz araştırma faaliyetine başlamadığını kaydetti.

“BU GEMİLERİ KİMSE DURDURMAYACAK MI?”

ProNews haber sitesi, Türk donanması tarafından Oruç Reis’in faaliyet göstereceği bölgedeki Yunan gemilerine bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğunu belirtti. Bu iddiayı Yunan donanması tarafından teyit etmeye çalışan fakat ilgili kurumlarla iletişim kurmayı başaramayan ProNews, “Tek dileğimiz, Türklerle ilgili bu iddianın doğru olmaması.” diye yazdı.

Oruç Reis’e bir firkateyn, dört korvet ve iki denizaltı tarafından eşlik edildiğinin altını çizen ProNews, söz konusu gemilerin “Yunan deniz sularında 55 deniz mili içeriye girdiğini” ifade ederek “Bunları kimse durdurmayacak mı?” diye sitem etti.

“YUNANİSTAN İLE MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMA, TÜRKİYE’NİN PLANLARINI BOZAMADI”

Naftemporiki gazetesi, “Ankara ile Atina arasındaki ilişkiler pamuk ipliğine bağlı” başlığıyla okuyucularına sunduğu haberinde, Oruç Reis’in Antalya’dan demir aldığı andan itibaren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Avrupalı liderlerle yoğun bir telefon trafiğine giriştiği kaydedildi.

Yunanistan ile Mısır yönetimi arasında imzalanan korsan anlaşmanın “Türkiye’nin planları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı, tam aksine planlara hız verdiği” vurgulanan haberde, Türk-Yunan geriliminin artık uluslararası bir boyut kazandığı ve hem NATO’nun hem de Birleşmiş Milletler’in duruma müdahil olması gerektiği öne sürüldü.