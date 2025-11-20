İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Yunan'dan Ege'de provokasyon! Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

Ege'de Yunanistan tarafından Türk balıkçı teknesine ateş açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan provokasyonu ile ilgili, 'Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'na intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde 'Hasip Reis 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır' açıklamasında bulundu.

20 Kasım 2025 Perşembe 19:58
Yunan'dan Ege'de provokasyon! Türk balıkçı teknesine ateş açtılar
ABONE OL

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 18 Kasım saat 21.40'ta Aydın'ın Didim ilçesi Büyük Menderes Nehri açıklarında su ürünleri avcılığı yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından önleme manevraları ve telsiz uyarıları yapılarak Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Türk teknelerinin avcılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde tamamlamasının sağlandığı aktarıldı.

4 ADET MERMİ İZİNE RASTLANDI

Açıklamada, "Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'na intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde 'HASİP REİS 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

