AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğinin simgesi olan müftülük makamının, Yunanistan devletinin müdahaleleriyle işlevsiz hale getirilerek bir devlet dairesi statüsüne sokulduğunu belirtti.

Şerif, müftülük kurumunun hukuki temelinin 1912 Balkan Savaşı sonrasında imzalanan 1913 Atina Antlaşması'na dayandığını kaydetti.

İbrahim Şerif, bu uluslararası sözleşme uyarınca bölgedeki Müslüman Türklerin dini konularda özerk bir yapıya sahip olması, müftülerin 18 yaşını geçmiş azınlık mensupları tarafından seçilmesi ve bu makamın evlenme, boşanma, miras gibi konularda geniş yetkilerle donatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Şerif, 1949'a kadar azınlığın kendi dinamikleriyle belirlediği adayların vali onayıyla göreve başladığını ancak bu yapının zamanla sistematik olarak bozulduğunu vurguladı.

Azınlık haklarının 1985'ten itibaren ciddi kısıtlamalara maruz kaldığını dile getiren İbrahim Şerif, bu süreçte azınlığa danışılmadan atamalar yapıldığını ve müftülerin yetkilerinin aşama aşama ellerinden alındığını aktardı.

Müftülerin miras hukuku üzerindeki yetkilerinin 2017'de kaldırıldığını, 2022'de yapılan yasal değişikliklerle ise müftülük kurumunun tamamen bir devlet dairesine dönüştürüldüğünü belirten Şerif, son olarak Dimetoka'ya atanan müftünün Atina'da bir devlet memuru gibi yemin etmesini eleştirdi.

Söz konusu atamayla azınlık iradesinin yok sayıldığını vurgulayan Şerif, mevcut yapıda müftülerin yalnızca resmi törenlerde yer alan sembolik figürler haline getirildiğini ifade etti.



"MÜFTÜLÜK MAKAMI İŞLEVSİZ HALE GETİRİLDİ"

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Dimetoka'daki müftü atamasının yeni bir uygulamaymış gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Trampa, söz konusu sürecin, eski bir yasanın güncellenmiş hali esas alınarak ve tamamen devletin kendi inisiyatifiyle oluşturduğu bir kurul aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, müftülük makamının yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla işlevsiz hale getirildiğini ve Batı Trakya'da dini özerkliğin zedelendiğini belirtti.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın bu tür dayatmaları kabul etmeyeceğini vurgulayan Trampa, azınlık iradesini dışlayan ve tek taraflı olarak gerçekleştirilen bu tür uygulamaların, azınlık nezdinde yok hükmünde sayıldığını sözlerine ekledi.