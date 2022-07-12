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  • Yunanistan açıklarında kaybolan Mehmet Çakır'ın ailesi bu bayramı da buruk geçirdi
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Yunanistan açıklarında kaybolan Mehmet Çakır'ın ailesi bu bayramı da buruk geçirdi

Yunanistan açıklarında 18 Şubat Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kaybolan Aydınlı Mehmet Çakır'ın ailesi 144 gündür yetkililerden haber bekliyor. Son olarak gemide bulunan 5 faili meçhul ceset için DNA örneği veren aile Mehmet Çakır, ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını, çaresiz bekleyişlerinin devam ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

IHA12 Temmuz 2022 Salı 16:33 - Güncelleme:
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18 Şubat Cuma günü Yunanistan açıklarında, İtalya seferi yapan Euroferry Olympia isimli feribotta yangın çıkmış, yangında kaybolan 11 kişiden birinin de Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır olduğu öğrenilmişti. O günden bu yana ne resmi kanallardan ne de kendi imkanları ile Mehmet Çakır'a ulaşamayan ailesinin ise 144 gündür acılı bekleyişi ise devam ediyor. 144 gündür çocuklarından gelecek haber için bekleyen acılı aile Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'na da buruk bir şekilde girdi. Gemide bulunan 5 faili meçhul ceset için DNA örneği istenen aile sonuçların bir an önce çıkmasını ve olumlu ya da olumsuz bir cevap beklediklerini dile getirerek yetkililerin yardımını istedi.

Günlerdir gelecek müjdeli bir haber ümidiyle bekleyen aile fertleri, artık umutlarının tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla her yolu denedik, ancak kimseden bir cevap alamıyoruz. Ne olur yetkililer bir haber ulaştırsın. Çocuğumuz yaşıyorsa kendisini, eğer öldüyse ölüsünü getirsinler. Çok çaresiziz. Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'na da buruk bir şekilde girdik. Artık bir cevap bekliyoruz. Sesimizi duyan yetkililerden de yardım bekliyoruz" diye konuştu.

  • Yunanistan
  • İtalya bandıralı feribot
  • Mehmet Çakır

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