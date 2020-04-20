20 Nisan 2020 Pazartesi 08:37 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:37

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Dr. Cihat Yaycı, ‘Yunanistan Talepleri (Ege Sorunları) Soru ve Cevaplarla’ adlı kitabında önemli tespitlere yer verdi. Ege’de egemenliği Yunanistan’a bırakılan ‘23 Gayri Askeri Statüdeki Ada’da (GASA) yaşanan ihlallere değinen Yaycı, bu statünün adaların yakınındaki Türkiye’nin güvenliği için verildiğini hatırlattı.

HAVA SAHASI DA YASAK

Akşam'ın haberine göre, Doğu Ege adaları, oniki ada ile Meis Adası’nın ‘1923 Lozan’ ve ‘1947 Paris’ antlaşmaları kapsamında askerileştirilmemesi şartıyla Yunanistan’a devredildiğini belirten Yaycı, “Yunanistan, adaların gayri askeri statüsünü bozdu. Bu durum egemenlik devir şartını ortadan kaldırdı” dedi. Kitaptaki şu bölümler dikkat çekti:

“GASA; Her türlü silah konuşlanmasını, tatbikat/eğitim dâhil askeri uçakların değişik amaçlı her türlü uçuşunu, transit geçişini, daimi/geçici konuşlanmasını yasaklamaktadır. Karasal kısımların yanı sıra karasuları ve hava sahasını da içermektedir. “

NATO KILIFIYLA İHLAL

“Yunan askerî uçakların hava yolu rotalarını kullanarak yaptıkları üst geçişler ve NATO görevleri bahane edilerek adaların hava sahasındaki gayri askerî statüsü ihlâl edilmektedir.

Yunanistan, askeri amaçlarla da kullanılabilecek havaalanı ve diğer tesislerin ilkini 1952’de Leros Adası’nda kurmuştur. Ancak, Yunan adalarının, 1974’ten sonra hızlanarak askerileştirdiği ve silahlandırıldığını kabul etmek uygun olacaktır.”

16 TANESİ SİLAHLANDIRILDI

Yunanistan GASA statüsünü ihlal ettiğini belirten Cihat Yaycı, “1960’lardan beri adalar askerileştirilmektedir. 23 adadan 16’sında yaşanan ihlaller açık kaynaklardaki haberlerden de anlaşılmaktadır” dedi. Söz konusu adalar tabloda kırmızı renkle gösterildi.

1- Taşoz

2- Bozbaba

3- İpsara

4- Semadirek

5- Limni

6- Midilli

7- Sakız

8- Ahikerya

9- Sisam

10- İstanbulya

11- Rodos

12- Herke

13- Kerpe

14- Çoban

15- İleki

16- İncirli

17- Kelemz

18- İleryöz

19- Batnoz

20- Lipso

21- Sömbeki

22- İstanköy

23- Meis