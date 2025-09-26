İSTANBUL 23°C / 16°C
Güncel

Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti... Türk kara sularına geri itildiler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri iterek ölüme terk ediyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

26 Eylül 2025 Cuma 09:39
Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti... Türk kara sularına geri itildiler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden can salı ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Yunan Sahil Güvenliği, can salını Türk karasularına geri iterek, kaçak göçmenleri ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-103) tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 3'ü çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerinde, deniz ortasında mahsur kaldıkları görülüyor.

