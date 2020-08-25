25 Ağustos 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:24

Yunanistan’ın, Türkiye’nin Meis adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak bir Navtex yayımladığı belirtildi. Yunanistan NAVTEX açıklamasına göre, ilan yarın yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Navtex; Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsıyor. Peki NAVTEX ne demektir? İşte NAVTEX ve süresi ile ilgili merak edilenler.

Türkiye'nin Oruç Sondaj gemisiyle çalışmalarının devam edeceğini bildirmesinin ardından NAVTEX ilanı nedir? NAVTEX ne demektir?soruları gündeme geldi. Türkiye, Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

NAVTEX NE DEMEKTİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yani Yunanistan, Türkiye'nin Oruç Sondaj gemisiyle çalışmalarının devam edeceğini bildirmesinin ardından NAVTEX ilan ederek Türkiye'ye engel olma teşebbüsünde bulunarak bir adım daha attı.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.

BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'A YANIT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet alanıyla örtüşen bölgede Navtex (denizcilere bildiri) ilan etmesine tepki gösterdi. Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile bir araya geldiği toplantıda değerlendirmelerde bulunan Akar, Yunanistan’ın tutumunu iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği arttıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

Yunanistan’ın bu hamlesinin ardından Türkiye, dün akşam saatlerinde bugün için “askeri geçiş eğitimi” icra etmek üzere yeni Navtex yayınladı. Ancak bunun Atina’ya karşı bir misilleme olmadığı bildirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, “Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir” bilgisi paylaşılırken, Türk güvenlik kaynakları bunun tatbikat anlamına gelmediğini ve bu şekilde sunulmasının “iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını” vurguladı.

TÜRKİYE GİRİT'İN GÜNEYİNDE TATBİKAT YAPACAK

Türkiye yarın Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak.

Mili Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirmişti.

Bakan Akar'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye yarın tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.