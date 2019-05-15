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Yunanistan, Başkan Erdoğan'a saldırı planlayan teröristleri de bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2017'deki Yunanistan ziyareti öncesi saldırı planladıkları iddiasıyla Atina'da yakalanan 9 DHKP-C'li terörist serbest bırakıldı.

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Yunanistan'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP-C'nin 9 üyesinin hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu iddia edilmiş, bir saldırı planladıkları ileri sürülmüştü.
 
Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonda ele geçirilen notlarda, örgüt üyelerinin, Başkan Erdoğan'a roketatar, el bombaları ve molotofkokteyleri ile bir suikast planladığını gösteren bir taslağın ortaya çıkarıldığı ifade edilmişti.
 
Saldırı planında Erdoğan'a "Akrep" kod adının verildiği belirtilirken, Cumhurbaşkanının konvoyunun geçişi sırasında iki taraftan roketatarlarla saldırı gerçekleştirilecek ve bir grup örgüt üyesi ise aracın arkasından saldırıya devam edecekti.
 
2017 yılının Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi Türk vatandaşı, tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.
 
Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkati çekmişti.

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