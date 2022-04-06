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Güncel

Yunanistan ölüme itti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 22:30 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 22:30
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 59 göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında ise 2 lastik bottaki toplam 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botunca durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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