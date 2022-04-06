Yunanistan ölüme itti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 59 göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında ise 2 lastik bottaki toplam 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botunca durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.