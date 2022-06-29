Yunanistan ölüme terk etti, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BALIKESİR AÇIKLARINDA 49 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" botuyla kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.