Yunanistan, Selanik'teki Yeni Camii'nin Müslümanlara tahsis edileceğini duyurdu

Yunanistan Din İşleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 10 Nisan'da bayram namazı için Selanik'teki Yeni Camii ile Rodos Adası'ndaki Süleymaniye Camii'nin Müslümanlara tahsis edileceği duyuruldu.

Yeni Camii, 2013 ve 2014 yıllarında da bayram namazı için Müslümanlara tahsis edilmiş, ancak Batı Trakyalı soydaşların seçtiği müftünün imam görevlendirmesine izin verilmemişti.

Selanik'te yaşayan Müslümanlar da Yunan hükümetinin görevlendirdiği imamın arkasında saf tutmayarak bu durumu protesto etmişti.

2018 yılında ise Yeni Camii'de 200 kişi bayram namazını ilk kez Batı Trakya'da seçilmiş müftülük tarafından görevlendirilen imam ve müezzin ile kılmıştı.

Selanik'te, Osmanlı döneminde 1902 yılında İtalyan mimar Vitalyano Poselli'ye inşa ettirilen Yeni Camii, 1925-1963 yıllarında müze olarak kullanıldı.

Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1986 yılında restore edilen cami, halen Selanik Belediyesi tarafından sergi salonu olarak kullanılıyor.