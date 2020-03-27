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Yunanistan sınırındaki sığınmacılar 1 aydır bekledikleri alandan ayrıldı

Yunanistan sınırında 1 aydır bekleyen sığınmacılar bölgeden ayrıldı.

AA27 Mart 2020 Cuma 11:14 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:20
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Yunanistan'ın kapıları açacağı umudunu yitiren sığınmacılar ayrılmak istediklerini İl Göç İdaresi görevlilerine bildirdi.

Diğer sığınmacılara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. İkna olan sığınmacılar da ayrılmak istediklerini belirtti.

Edirne Valiliği koordinasyonunda sığınmacılar otobüslerle misafirhanelere gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerdeki karantinaları tamamlanacak sığınmacılar uygun bölgelere gönderilecek.

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