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Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 26 göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında denizin ortasında bırakılan 26 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

IHA22 Aralık 2020 Salı 16:23 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 16:23
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Edinilen bilgiye göre, gece yarısı saat 01.42’de, Kuşadası Körfezi’nde Güzelçamlı açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından sahil güvenlik botu görevlendirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası Setur Marina’ya getirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi.

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