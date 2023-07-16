Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Sahil Güvenlik Botu (KB -4305) Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.