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Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 07:03 - Güncelleme:
Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Sahil Güvenlik Botu (KB -4305) Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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