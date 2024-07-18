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Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen ve 13 çocuk kurtarıldı.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılmıştır.

Yine Marmaris açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 2 can salı içerisindeki toplam 17 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı.

Marmaris açıklarında yasa dışı yollardan fiber karinalı lastik bot ile çıkış yaptığı tespit edilen 20 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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