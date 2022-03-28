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Güncel

Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de olduğu 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 22:21 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 22:21
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 32 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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