Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekip, hareket halindeki lastik botu durdurarak, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.