İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,575
  • EURO
    18,6453
  • ALTIN
    1002.01
  • BIST100
    4331.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı
Güncel

Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı
ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekip, hareket halindeki lastik botu durdurarak, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.