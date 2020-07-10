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Yunanistan vaadiyle Aydın'a bırakılan 39 sığınmacı yakalandı

Kaçakçılar tarafından Yunanistan'a gitmek vaadiyle kandırılıp, Aydın'ın Germencik ilçesine bırakılan 39 sığınmacı yakalandı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 09:56 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:56
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İstanbul'dan otobüse bindirilen 37'si Afganistan, 2'si Nijerya uyruklu sığınmacılar, Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Göçmen kaçakçıları bir süre sonra Yunanistan'a yaklaştıklarını söyleyerek, otobüsteki sığınmacıları Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde bıraktıktan sonra kaçtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sığınmacıları yakaladı.

Ekipler 2 gündür aç olduklarını söyleyen sığınmacıların karnını doyurdu.

Yunanistan'a gitmek için otobüse bindiklerini söyleyen bir sığınmacı, "Yunanistan'a geçeceğiz diye geldik. Bizi Germencik'e bıraktılar. Paralarımızı da aldılar. Burada kaldık. Bizleri mağdur ettiler. Çünkü biz İstanbul'dan Yunanistan'a gideceğiz diye onlarla anlaştık, yola çıktık." dedi.

Germencik Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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