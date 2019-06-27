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Yunanistan ve GKRY, Türk pilotun Yavuz'la özçekimini konuşuyor

Türk F-16’ları Yavuz sondaj gemisini selamladı, F-16 pilotları, Yavuz’un üzerinde uçarken o anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Pilotların Yavuz sondaj gemisiyle özçekimi, Yunan ve Rum basınında geniş yer buldu.

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Türkiye Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda kararlığını sürdürüyor. Bu çerçevede ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' bölgeye gidiyor.
 
Yavuz, Akdeniz’deki seyri sırasında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. F-16 pilotları bu anı özçekim ile ölümsüzleştirdi.
 
Türk pilotların özçekimine Yunan ve Rum basınında geniş yer verildi.
 
 “Newsbomb” haber sitesi Türk pilotların özçekimi için “Ankara’dan güç gösterisi: Yavuz Akdeniz’de savaş uçakları eşliğinde geziyor” başlığını kullandı. Aynı vurgu, haber sitesinin Rum Kesiminde yayınlanan haberinde de vardı.
 
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Türk pilotların özçekimini “Türk F-16’lar Doğu Akdeniz’de Yavuz’un üzerinde uçtu” başlığı ile öne çıkardı. Gazete, Yavuz’un Doğu Akdeniz’e Türk F-16’larının sıcak selamlaması ile gittiği vurgulandı.
 
Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan programda da Türk pilotların özçekimine yer verildi.  
 
Antenna kanalı da Yavuz’un Türk F-16’ları eşliğinde Antalya’dan yola çıktığını duyurdu. Rum kesiminde de yayın yapan Yunan televizyonu, Yavuz'un Akdeniz'deki seyrine savaş uçakları dışında iki Türk fırkateyninin eşlik ettiğine dikkati çekti. (TRT Haber)

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