Yunanistan ve GKRY, Türk pilotun Yavuz'la özçekimini konuşuyor

Türkiye Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda kararlığını sürdürüyor. Bu çerçevede ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' bölgeye gidiyor.

Yavuz, Akdeniz’deki seyri sırasında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. F-16 pilotları bu anı özçekim ile ölümsüzleştirdi.

Türk pilotların özçekimine Yunan ve Rum basınında geniş yer verildi.

“Newsbomb” haber sitesi Türk pilotların özçekimi için “Ankara’dan güç gösterisi: Yavuz Akdeniz’de savaş uçakları eşliğinde geziyor” başlığını kullandı. Aynı vurgu, haber sitesinin Rum Kesiminde yayınlanan haberinde de vardı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Türk pilotların özçekimini “Türk F-16’lar Doğu Akdeniz’de Yavuz’un üzerinde uçtu” başlığı ile öne çıkardı. Gazete, Yavuz’un Doğu Akdeniz’e Türk F-16’larının sıcak selamlaması ile gittiği vurgulandı.

Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan programda da Türk pilotların özçekimine yer verildi.

Antenna kanalı da Yavuz’un Türk F-16’ları eşliğinde Antalya’dan yola çıktığını duyurdu. Rum kesiminde de yayın yapan Yunan televizyonu, Yavuz'un Akdeniz'deki seyrine savaş uçakları dışında iki Türk fırkateyninin eşlik ettiğine dikkati çekti. (TRT Haber)