Güncel

Yunanistan yine canları ölüme itti: 8'i çocuk 19 göçmen Türk sularında kurtarıldı

Muğla açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından sağ kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Yunanistan yine canları ölüme itti: 8'i çocuk 19 göçmen Türk sularında kurtarıldı
ABONE OL

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde geri itilen 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

