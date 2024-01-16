Yunanistan'a ait gemiye füze saldırısı!

Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar devam ediyor. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Yemen'in kuzeybatısında Yunanistan'a ait Malta bandralı Zografia isimli dökme yük gemisinin füzeyle vurulduğunu açıkladı. Olayda yaralanma olmazken, gemide küçük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yunanistan kaynaklarından yapılan açıklamada ise 24 mürettebatın bulunduğu geminin Vietnam'dan İsrail'e doğru yola çıktığı ancak yük taşımadığı ifade edildi. Saldırının ardından yük gemisinin rotasını değiştirdiği öğrenildi.

Dün Kızıldeniz'de Yemen'in Aden kenti açıklarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait bir yük gemisinin füzeyle vurulduğu açıklanmış, geminin ambar kısmında yangın çıktığı ancak rotasına devam ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki eylemlerinden küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti.

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'de devam eden saldırılara karşılık Yemen'de Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti.