İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1136
  • EURO
    6,8207
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111081
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bini geçti
Güncel

Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bini geçti

İçişleri Bakanı Soylu: Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 135 bin 844

04 Mart 2020 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:46

Yunanlıların göçmenlerin botlarını batırmaya çalışma anları görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.