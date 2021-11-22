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Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı... Mahkeme kararını verdi

Yunanistan sınırında HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y. ile birlikte yakalanan ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılınca Adıyaman'a getirilen iş insanı Abuzer Arslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 21:44 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:44
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Geçen perşembe günü meydana gelen olayda, haklarında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. ile iş insanı Abuzer Arslan, Yunanistan'a sınırında yalanandı. Bunun üzerine Adıyaman'a getirilen iki şüpheli jandarmada sorguya alındı. Sorgulaması tamamlanan iş insanı Abuzer Arslan, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Arslan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y.'nin jandarmadaki sorgulamasının ise devam ettiği belirtildi.

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