Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki kişilerin olduğu ihbarı yapılan 2 otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayan otomobil sürücüleri kaçtı.

Bir süre sonra yakalanan otomobillerin sürücüleri Ş.Ü. ve S.A. ile FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunduğu tespit edilen H.K, ihraç zabıt katibi Z.A, ihraç uzman yardımcısı S.K, ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden S.K, Z.A, K.U. ve M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", S.A'nın ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.