Güncel

Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapıyordu! Şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan şüpheli, Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sapanca ilçesinde bir bungalova operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bungalovda yapılan aramada, 102 gram kokain, 177 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelinin 4 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.

  • arama kaydı
  • suçlu
  • uyuşturucu operasyonu

