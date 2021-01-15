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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ şüphelisi 13 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 11:13 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:13
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Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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