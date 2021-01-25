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Yunanistan'a kaçmak isteyen teröristler sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:13
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve H.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelilerden M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", H.D'nin ise "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma", "kişi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda mala zarar verme, silahla tehdit " suçlarından açık dosya kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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