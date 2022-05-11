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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Mayıs'ta yakalanan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, G.C, M.Y. ve S.K. tutuklandı. Diğer zanlılar A.K, H.V, M.A.F. ve Ç.İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de 4 Mayıs'ta Doyran köyü yakınlarında durdurulan otomobildeki 8 kişinin "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlenmişti. Aralarında eski polis ve öğretmenlerin de olduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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