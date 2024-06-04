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  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi gözaltına alındı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 5 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.

AA4 Haziran 2024 Salı 19:51 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi gözaltına alındı
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Sahil Güvenlik, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davaları istinaf mahkemelerinde devam eden 5 sanığın, Datça Limanı'ndan tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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