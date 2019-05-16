Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı
Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi bir kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosnaköy köyü yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan S.U'yu yakaladı.
Kimlik kontrolünde şüpheli hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kovuşturma olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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