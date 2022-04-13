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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmışlardı... Haklarında karar verildi

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA13 Nisan 2022 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:08
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Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SINIRDA 1 PKK'LI YAKALANDI

Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç. de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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