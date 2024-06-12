Yunanistan'da aşırı sağ partilerin yükselişi Batı Trakya Türklerini endişelendiriyor

Batı Trakyalı gazeteci, Millet News Editörü Cemil Kabza, AA muhabirine, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Batı Trakya'daki muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kabza, Yunanistan'daki AP seçimlerinde düşük katılım oranı ve aşırı sağ partilerin aldığı oy oranlarının ön plana çıktığını bildirerek, "Resmi olmayan kesin sonuçlara göre katılım oranı yüzde 41,39 olarak kayıtlara geçti. Mayıs 2019'daki son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde katılım oranı yüzde 58,69 idi. Katılım oranının düşük olmasının birçok sebebi var. Ekonomik kriz, işsizlik ve istikrarsızlık insanların sürekli şikayet ettiği konuların başında yer alıyor." dedi.

AP seçimlerine ilgi duymayıp sandığa gitmeyen seçmenlerin çoğunun merkez sağ, orta sağ, sol ve sosyalist gruplarda yer alanların olduğu tahminini paylaşan Kabza, bu durumun aşırı sağ partilerin oy oranları arasındaki artışın sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Kabza, AP seçim sonuçlarının ülkenin genel siyasi gidişatı ve milletvekili seçimlerini tahmin edildiği gibi çok etkilememesine karşın, aşırı sağın yükseliş trendinin bir gerçeklik olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde yapılacak milletvekili seçimlerinde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı, koalisyona başvurulacağı ve bu olası koalisyonda aşırı partilerin de yer alması muhtemeldir. Bu durum Yunanistan genelini olduğu gibi en çok da Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını etkileyecektir. Sadece Yunanistan'daki Türk azınlığını değil, ülkede yaşayan diğer azınlık gruplarını da oldukça olumsuz etkileyecektir. En önemlisi de Türkiye ile Yunanistan arasında uzun çabalar sonucu atılan ve atılmaya devam edilen olumlu adımları da sekteye uğratması ihtimaller dahilindedir. Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı mensupları Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesini en çok arzulamaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler iyi seyrettiğinde azınlık da daha rahat nefes almaktadır."

- "AŞIRI SAĞIN YÜKSELMESİYLE IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI AVRUPA'DA DAHA DERİN KÖKLER SALACAK"



AP seçimlerinin Haziran ayında gerçekleşmiş olması nedeniyle sezonluk iş için adalara gidenler, tatilde olanlar ve ekonomik sorunların seçimlere düşük katılıma yol açan faktörler olduğunu ifade Kabza, AP'ye 21 parlamenter gönderme hakkı bulunan Yunanistan'da İçişleri Bakanlığının açıkladığı resmi olmayan verilere göre, İktidardaki Yeni Demokrasi (YDP) AP'de 7, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) 4, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) 3, Yunan Çözümü 2 (aşırı sağ), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 2, NİKİ (Zafer) Partisi, Özgürlük Rotası ve Mantığın Sesi Partisi birer sandalye gönderebildiği bilgisini paylaştı.

Kabza, seçimlerde ilk üçü teşkil eden partilerin oy oranlarında düşüş olmasına karşın aşırı sağcı Yunan Çözümü'nün oylarında artış gözlemlendiğine işaret ederek, "Aslında Avrupa genelinde aşırı sağ partilerin hızlı bir yükseliş gösterdiğini gördük. Aşırı sağın yükselişte olması, Avrupa Birliği'nin geleceğini, ekonomi başta olmak üzere, insan hakları, mülteciler ve dış politikada ortak kararların almasına engel teşkil edebilecektir. Ayrıca Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve buna ek olarak İslam düşmanlığı (İslamofobi) daha derin kökler salacaktır. Farklılığa saygı, farklı din, dil ve ırka mensup AB vatandaşlarına eşit haklar sağlama anlayışı zedelenecektir." diye konuştu.

- "BATI TRAKYA TÜRKLERİ 'BİZ BURADAYIZ' DEDİ"



Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB Partisi) 9 Haziran 2024 AP seçimlerinde de büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Kabza, seçim sonuçlarında Yunanistan haritasının (Girit'in yarısı hariç) maviye (YDP) boyandığı bir dönemde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti olarak çıktığını belirtti.

Kabza, seçim öncesi DEB Partisi aleyhinde yapılan bütün olumsuz ve haksız yorumların, hakaretlerin Batı Trakya Türlerinin daha da kenetlenmesini sağladığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunanistan'daki siyasal sistemden, siyasi partilerden artık ümitlerini yitiren Batı Trakya Türkleri DEB Partisi etrafından kenetlenerek Yunanistan, Avrupa ve hatta dünyaya 'Biz buradayız' diye haykırdı. DEB'in en dikkat çekici başarısı, Yunanistan'ın her ilinden oy alması oldu. Bu durum, partinin ülke genelinde önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor. DEB'in başarısındaki en büyük faktörlerden biri, Yunanistan'daki Makedon Azınlığın tanınmış isimlerinden Eugenia Natsoulidou'nun DEB'den aday gösterilmesi oldu. İki azınlığın işbirliği, DEB'in oy oranlarını artırırken, Makedon Azınlığın da öz güvenini tazeledi. Bu işbirliği sağ kesimde endişe yarattı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda DEB'in kapatılması gerektiği yönünde çağrılar yer aldı. Yunanistan'da da tıpkı diğer AB ülkelerinde olduğu gibi seçimlere katılmayanlar ve aşırı sağ partiler galip geldi. Batı Trakya hariç. Batı Trakya'da ise DEP Partisi'nin elde ettiği zafer, Yunanistan'ın ana gündem maddelerinden biri oldu."