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Yunanistan'da helikopter düştü: 2 personel sağ kurtuldu

Yunanistan'da yangın söndürme helikopterinin düştüğü bildirilirken, hafif yaralanan iki personelin, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Yunanistan'da helikopter düştü: 2 personel sağ kurtuldu
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Grebene'de çıkan yangını söndürmek üzere Yanya'dan havalanan helikopter, Aou Baraj Gölü'ne düştü.

İlk bilgilere göre su alımı esnasında denge kaybı oldu, pilotun dengeyi yeniden sağlamak amacıyla suyu boşaltmasına rağmen helikopter düştü.

Düşen helikopterden zamanında çıkmayı başaran pilot ile görevli, yüzerek kurtuldu.

Hafif yaralanan iki personel, tedbir amacıyla Yanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suya gömülen helikopteri gölden çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

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