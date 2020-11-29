AA 29 Kasım 2020 Pazar 08:01 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 08:03

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Müftü Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasına yönelik soruyu cevapladı.

"Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınıyoruz" diyen Aksoy, "Söz konusu olay Yunanistan’da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, "Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftüsü'ne yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınayarak, "Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar." mesajı verdi.

Şentop, Mete'ye yapılan ırkçı saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Şentop, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü sayın Ahmet Mete’nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya'da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Trakya'da ırkçı saldırı

Batı Trakya’da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ailesiyle kaldığı apartmanın asansörüne Yunanca olarak kendisini hedef alan küfür ve tehdit içeren ırkçı yazılar yazıldığını bildirdi.



İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazım." ifadesini kullandı.

İskeçe Müftüsü Mete, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya, pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef 'H.A' imzasıyla 'İyi Türk, ölü Türk'tür' ve 'Hoca, yüzüne …' yazıları, kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak 'azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır.

Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır? Bina sakinleri, emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz."