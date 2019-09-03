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Yunanistan'da 'Mavi Vatan' haritası paniği: Provokasyona başladılar

Ankara'nın Ege'deki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini ilan ettiği 'Mavi Vatan' haritası Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Başkan Erdoğan'ın haritalı mesajına geniş yer ayıran Yunan medyası provokasyona başladı.

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Girit’in doğusundaki bütün bölgeleri kapsayan 'Mavi Vatan’ haritası, Türkiye’nin Ege’deki yetki alanını gösteriyor. Yunanistan, Türkiye’nin Ege’deki egemenlik haklarını gösteren Mavi Vatan’ haritasından rahatsız oldu. Başkan Erdoğan’ın harita önündeki fotoğrafına geniş yer ayıran Yunan medyası, provokasyona başladı. Mavi Vatan Tatbikatı, 27 Şubat-30 Mart tarihleri arasında üç denizde aynı anda yapılmıştı.
 
Ege ve Akdeniz’de sürekli provokasyon peşinde koşan Yunanistan, Türkiye’nin egemenlik haklarını bir kez daha hatırlatması üzerine büyük paniğe kapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos’ta Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Erdoğan’ın törende, ziyaret defterini imzalarken çekilmiş fotoğrafı Yunanistan’ı karıştırdı. Fotoğrafta, Erdoğan’ın hemen arkasında, Türkiye’nin Ege’deki deniz sınırlarını gösteren ‘Mavi Vatan’ haritasının asılı durduğu görülüyor.
 
 
SINIRLARINIZI BİLİN MESAJI
 
Başkan Erdoğan’ın, Ege’de oldubittiye göz yumulmayacağı mesajını verdiği fotoğraf, Atina’nın provokasyon ve tacizlerine karşı net bir uyarıyı da içeriyor. Ankara’nın Doğu Akdeniz’den sonra Ege’deki haklarını korumakta gösterdiği kararlı tutum, Yunanistan’ı korkuttu. Yunanistan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Ekathimerini, Ta Nea ve Ethnos, fotoğrafa geniş yer ayırdı.
 
AVRUPA’YA YALVARDILAR
 
Yunan basını, haritada Girit’in doğusunda kalan bütün Yunan adalarının, Türkiye’ye ait gibi görünmesinin Yunan halkını rahatsız ettiğini aktardı. Ethnos gazetesi manşetten verdiği haberinde, “Harita Ege Denizi’nin yarısının Türkiye’ye ait olduğunu gösteriyor” başlığını kullandı. Yunan medyası, kışkırtıcı yayınlarla Batı’ya, “Türkiye’yi Akdeniz’de durduramadınız, bari Ege’de durdurun” mesajı gönderdi. 
 
ÜÇ DENİZDE DEV TATBİKAT
 
İlk kez emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından, 2006 yılında Deniz Kuvvetleri’ndeki bir brifingde kullanılan ve zaman içinde literatüre giren ‘Mavi Vatan’ kavramı, Türkiye’nin 462 bin kilometrekarelik deniz yetki alanını anlatıyor. Yunanistan’da büyük bir yankı uyandıran bu söylemden hemen sonra, 27 Şubat-30 Mart 2019 tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de, aynı anda Mavi Vatan Tatbikatı yapılmıştı. Yunan ordusunun çok yakından takip ettiği tatbikat boyunca, Yunan medyasında onlarca program yapılmış, yazılar yazılmış ve ‘Mavi Vatan’ kavramı hedef alınmıştı.
 
(Güneş)

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